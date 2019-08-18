Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дагестан может субсидировать авиабилеты для увеличения турпотока

338
0 Оставить комментарий

Дагестан может субсидировать авиабилеты для увеличения турпотока

Махачкала, 18 августа. Власти Дагестана планируют субсидировать авиабилеты в республику чтобы увеличить турпоток, сказал глава региона Владимир Васильев.

Туристический поток Дагестана нуждается в стимулировании, уверен Васильев. По его словам, в межсезонье власти могут субсидировать авиабилеты, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в сезон тупоток действительно большой, а затем его практически нет. Некоторым гостиницам и ресторанам даже приходится распускать персонал.

Среди туристов пользуются популярностью памятники Махчакалы, Дербента, Гуниба, а также пляж Избербаш.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в этом году значительно выросли доходы полуострова от туризма.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров