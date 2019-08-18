Дагестан может субсидировать авиабилеты для увеличения турпотока

Махачкала, 18 августа. Власти Дагестана планируют субсидировать авиабилеты в республику чтобы увеличить турпоток, сказал глава региона Владимир Васильев.

Туристический поток Дагестана нуждается в стимулировании, уверен Васильев. По его словам, в межсезонье власти могут субсидировать авиабилеты, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в сезон тупоток действительно большой, а затем его практически нет. Некоторым гостиницам и ресторанам даже приходится распускать персонал.

Среди туристов пользуются популярностью памятники Махчакалы, Дербента, Гуниба, а также пляж Избербаш.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в этом году значительно выросли доходы полуострова от туризма.