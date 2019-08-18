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Неизвестный с ножом напал на толпу на вокзале в Германии

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Неизвестный с ножом напал на толпу на вокзале в Германии

Берлин, 18 августа. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, набросился на людей, стоящих на вокзале в городе Изерлон, передает TZ.

Инцидент произошел днем 18 августа. Два человека скончались на месте от полученных травм. Среди погибших 23-летний молодой человек и 32-летняя женщина, с которой был двухмесячный ребенок.

Малыш при кровавой резне не пострадал. После совершения убийства мужчина сел на землю и стал ожидать полицию. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии мужчина устроил перестрелку, в которой погиб один полицейский. По словам очевидцев, стрелявший не захотел предъявлять полиции удостоверение личности.

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