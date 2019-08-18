Киев заявил, что не сможет быстро завершить войну в Донбассе

Киев, 18 августа. Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев не сможет быстро завершить войну в Донбассе, несмотря на ожидания украинцев. По его словам, стране предстоит проделать большой путь, прежде чем она завершит военные действия на востоке.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент​​​. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — рассказал Разумков украинскому изданию «Новое время».

При этом он не стал уточнять, какие шаги намерена сделать новая власть для урегулирования затянувшегося конфликта, и сколько времени пройдет, прежде чем украинская армия прекратит огонь в Донбассе.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский, который баллотировался от партии «Слуга народа», в ходе предвыборной кампании обещал в первую очередь заняться вопросом урегулирования вооруженного конфликта. Тем не менее с момента инаугурации он не предпринял ни одного шага в этом направлении.

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают прекращения боевых действий на востоке Украины к весне 2020 года. Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.