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Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке

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Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке

Париж, 18 августа. Супруга президента Франции Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки и повредила руку.                        

Как передает французская еженедельная газета Le Journal du Dimanche, первая леди Франции поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо. Однако в субботу вечером она все-таки появилась со своим супругом Эммануэлем Макроном на публичном мероприятии, которое организовал мэр коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар в юго-восточной части Франции по случаю годовщины освобождения коммуны. Брижит Макрон появилась перед публикой с бандажом на запястье.

После встречи президент Франции и первая леди отправились на небольшую прогулку, во время которой охотно фотографировались и общались с местными жителями.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию. По информации французских СМИ, первая леди не намерена поддаваться годам. 66-летняя Брижит Макрон с юмором относится к своему возрасту, но, скорее всего, в глубине души переживает, что на 25 лет старше супруга. Она решилась на пластическую операцию и обратилась в элитную косметическую клинику, пациентами которой обычно становятся знаменитости.                                                                                     

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