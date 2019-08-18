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Друг подростка-убийцы из Ульяновской области рассказал об увлечениях товарища

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Друг подростка-убийцы из Ульяновской области рассказал об увлечениях товарища

Ульяновск, 18 августа. Подозреваемый в убийстве всей своей семьи подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) увлекался видеоиграми и выпивал. Об этом рассказал приятель молодого человека.

«Он был позитивным парнем. Играли вместе в игры. В последнее время он стал злоупотреблять алкоголем», — рассказал он телеканалу 360.

Лучший друг предполагаемого убийцы сообщил, что незадолго до трагедии они переписывались. Впрочем, содержание переписки он раскрывать не стал.

Напомним, что 18 августа в селе Патрикеево произошло массовое убийство. Жертвами стали 66-летний мужчина, 69-летняя и 42-летняя женщины, а также двое маленьких детей в возрасте 4 лет. Все они были членами одной семьи. Кроме того, следователи обнаружили тело 16-летнего подростка возле сотовой вышки, который, вероятнее всего, и был убийцей. Согласно предварительным данным, молодой человек убил свою семью, а после покончил с собой. Что могло побудить его на такое преступление — неизвестно.

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Источник: Телеканал 360
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