Продюсер «Ласкового мая» назвал Зеленского Володей и попросился на Украину

Москва, 18 августа. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему приехать в Полтаву, где находится певица Нина Кирсо. При этом Разин назвал Зеленского Володей.

«Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину», — написал Разин на своей странице в Instagram.

Продюсер тут же пожаловался, что не может приехать на Украину из-за решения бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву», — буквально взмолился музыкант.

Напомним, в мае Разин сообщал, что артистка проснулась после 8-месячной комы, но ее состояние остается крайне тяжелым. По его словам, после перенесенного инсульта артистка сначала находилась в одной из больниц Киева, но там врачи отвратительно обращались с ней: открывали глаза, фотографировали, а потом врали близким, что она очнулась. Из-за этого певицу перевезли в Полтаву.

Сегодняшнее обращение Разина к Зеленскому уже далеко не первый его призыв к украинским властям, связанный с плачевным положением Кирсо. До этого он уже просил главу Минздрава Украины Ульяну Супрун спасти артистку.