Приставы с 2020 года смогут по СМС оповещать должников о запрете на выезд из России

Москва, 18 августа. Судебные приставы с 2020 года будут отправлять должникам сообщения об ограничении выезда за рубеж, сообщили в Минюсте и ФССП России.

6 августа правительство внесло в Госдуму поправки в закон об исполнительном производстве. Изменения касаются оповещения участников исполнительного производства с помощью СМС-сообщения.

Если законопроект поддержат депутаты, то он заработает уже в следующем году. Согласие участника исполнительного производства на информирование должно подтверждаться распиской. Остальных будут оповещать по почте.

Юрлицам и физлицам будут отправлять извещения по адресам, которые указаны в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Проект закона внесла на рассмотрение депутатов вице-спикер Ирина Яровая.

По данным ФССП России, ограничения на выезд за границу на 1 июля действовали в отношении 3,6 млн человек. В общей сложности они должны 1,4 трлн рублей.

Россиянам напомнили, чтобы они проверяли информацию на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что судебные приставы будут искать должников по всей России, просматривая видео с камер наблюдения.