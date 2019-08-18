Гибралтар отказался выполнять требование США по иранскому танкеру

Гибралтар, 18 августа. Власти Гибралтара ответили отказом на требование США продлить срок задержания иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье заявило правительство страны, которое распространило соответствующее заявление.

Кабинет министров пришел к выводу, что оснований для дальнейшего удержания судна в порту нет.

«Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США», — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 июля танкер был задержан в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг данную информацию. Вскоре после этого судно освободили, и оно направилось в один из портов Средиземноморья.

В то же самое время американский суд выдал ордер на арест Grace 1. В США утверждают, что корабль перевозил нефтепродукты и сумму в размере $995 тысяч, которые подлежали конфискации по причине нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Власти Ирана уже заявили, что готовы выделить военные корабли для сопровождения Grace 1, если правительство примет соответствующее решение.

Отношения между США и Ираном в очередной раз обострились после того, как Тегеран задержал британский танкер за нарушение правил судоходства. Тогда Штаты заявили о создании коалиции для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе.