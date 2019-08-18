Украинского видеоблогера, избившего ветерана АТО, поймали в Николаеве

Киев, 18 августа. Украинского видеоблогера Артура Сороченко задержали в Николаеве за жестокое избиение ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).

На бывшего киевского силовика, по данным местной полиции, видеоблогер напал в городе Хмельницкий. Избиение сняли на видео. На кадрах записи можно видеть, как Сороченко отрицает официальную линию киевских властей о якобы российской агрессии против Украины, угрожает расстреливать ветеранов боевых действий в Донбассе, а также обещает расправляться с их женами. Заявления Сороченко вызвали большой общественный резонанс. Его объявили в розыск за хулиганство.

Официальный представитель полиции Хмельницкого Инна Глега сообщила местным СМИ о задержании видеоблогера, но никаких подробностей не привела. По данным портала Nikolaev24, Сороченко уже был судим ранее, уточняет газета «Известия».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, Луганская и Донецкая Народные Республики отказались признавать новое правительство и объявили о своей независимости, тогда Киев начал проводить против ЛНР и ДНР военную операцию.

Сегодня экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко обнародовал отчет о правонарушениях, которые допускали украинские военные в отношении мирного населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.

По его словам, опубликованные документы являются секретными, так называемые «воины света» — самые настоящие «мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы». Журавко подчеркнул, что эти факты скрываются от украинцев.