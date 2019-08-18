Пушков рассказал, к чему привели Украину 5 лет русофобии

Москва, 18 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который ранее признал, что Киев потерял ключевые признаки государственности — территорию и население.

Это, по словам украинского дипломата, стало следствием экспериментов, которые проводились над страной с 1991 года.

«Редкий момент просветления у посла Украины в Совете Европы Кулебы. Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: 5 лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое. Пора бы понять и выводы сделать», — пишет Пушков в Twitter.

Напомним, что на рубеже 2013 и 2014 года на Украине произошел очередной госпереворот, итогом которого стала гражданская война в Донбассе, продолжающаяся по сей день, пусть и не в активной фазе.

Кроме того, Киев взял курс на поощрение националистов, тотальную украинизацию страны и конфронтацию с Россией. За пять лет было расторгнуто множество контрактов, что поставило зависящую от российских комплектующих украинскую промышленность на грань краха. Параллельно Киев продолжает судиться с Россией по газовому вопросу. Украинская сторона оспаривает в суде стоимость контрактов на поставку и транзит газа, и в то же время пытается вынудить Москву продлить действующее соглашение по передачи топлива в Европу, которое заканчивается в этом году.