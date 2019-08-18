Дана Борисова встревожила поклонников фото с черными пятнами на лбу

Москва, 18 августа. Известная телеведущая Дана Борисова встревожила своих поклонников, опубликовав в своем профиле в Instagram фотографию с пятнами на лбу.

Поклонники звезды всерьез обеспокоились состоянием здоровья Борисовой, лоб которой покрыт темными пятнами. Телеведущая подкрепила под снимком пост, в котором сообщила, что находится в студии татуажа.

«Вы, наверное, не видели, что они вам на лбу накололи», — указал пользователь под ником pachkori.

«А что у Вас на лбу?» — поинтересовалась ira_mira55.

«Вы как-будто самовар ставили, а, может, шашлык на мангале, как можно ходить с таким лицом в обществе», — написала butik.leysan.

«Что с лицом? Кожа вся черная», — встревоженно написала penelopa83.

«Это от лазера кожа на лбу темная?» — поинтересовалась smolen4ukdaria.

Некоторые подписчики поспешили объяснить, что на лбу появились странные пятна после косметологических процедур.

«Запарили, читайте коменты. Каждая спросила про лоб. Сразу сказала, что делала процедуры», — заметила svetlanaivanova5926.

«Предлагаю экскурсионные туры по данному посту. Тема экскурсии «Тайна лба Даны». Если вас интересует, что произошло, кто виноват и что делать, обращайтесь! Дорого! Результат гарантирую!» — иронично написала подписчица Борисовой.

Сама Дана Борисова уже устала объяснять поклонникам, что с ней все в порядке и чувствует она себя прекрасно, а темные пятна на лбу — результат процедур.

«Задолбали вконец», — ответила на один из комментариев телеведущая.

Ранее сообщалось, что Борисовой запрещен въезд на территорию Украины. Запрет будет действовать три года. В июле она посещала Киев, где принимала участие в программе «Пацанки 4» в качестве наставницы, напоминает «Газета.Ru».