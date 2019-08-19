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Сирийская армия продолжает продвижение на юге Идлиба

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Сирийская армия продолжает продвижение на юге Идлиба

Дамаск, 19 августа. Сирийская армия продолжает свои военные операции в окрестностях города Хан-Шейхун в южной местности Идлиба.  Ожесточенные столкновения с группами террористов из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и союзных ей бандформирований привели к расширению контроля армии, потерям и ранениям среди рядов террористов, бегству других боевиков в направлении районов их дислокации.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийская армия продолжает продвижение на юге Идлиба

Армейские подразделения взяли под контроль фермы Мухаммеда Кассема аль-Наджма и Сиву к востоку от деревни Табр-Кафр, они также расширили контроль над населенным пунктом Тель-Нар к востоку от Тель-Ааса после столкновений с террористами, дислоцированных в этом районе.

В нашем распоряжении оказалось видео места событий:

Армейские подразделения также взяли под контроль холм Кфар-Идун, расположенный к западу от международной дороги между Алеппо и Дамаском, примерно в трех километрах к северо-западу от города Хан-Шейхун. Это произошло после успешного для сирийской армии сражения с террористами «ан-Нусры», дислоцированными в этом районе.

Районы боевиков в южной части сирийского Идлиба находятся в состоянии разрушения по мере продолжения военных действий.

Напомним, что силы сирийской правительственной армии проводят масштабную антитеррористическую операцию в районе севера Хамы и юга Идлиба. Эта операция направлена против бандформирований, члены которых неоднократно нарушали соглашения по зоне деэскалации в Идлибе.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской правительственной армии расширили расширили зону контроля к западу от города Хан-Шейхун, расположенного в южной части Идлиба. Армейские подразделения столкнулись с террористическими группировками в направлении деревни Мадайя, к северо-западу от города Хан-Шейхун.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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