Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Пекин, 18 августа. Власти Китая призвали Евросоюз прекратить вмешиваться в дела Гонконга, где не утихают протесты. Об этом в воскресенье заявило представительство КНР при ЕС.

«Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР», — говорится в сообщении.

Пекин заявил, что Китай уже призывал Брюссель перестать вмешиваться в его внутренние дела, однако Евросоюз проигнорировал это замечание. Представительство КНР напомнило, что концепция «Одна страна, две системы» прописана как в конституции Китая, так и в конституции Гонконга.

Речь идет об идее политического управления, которая была сформулирована еще в начале 1980 годов китайским государственным деятелем Дэн Сяопином. Она заключается в том, что Китай остается единой и неделимой страной, однако отдельные его территории (Гонконг, Макао, Тайвань) могут иметь собственные экономические и политические системы.

Ранее сообщалось, что Китай обвинили Конгресс США, в том, что он поощряет беспорядки в Гонконге. В Пекине отметили, что некоторые американские парламентарии обеляют противозаконные действия, в частности насилие, называя их борьбой за права человека и свободу.

Протесты в Гонконге продолжаются около двух месяцев. Поводом для демонстраций послужило рассмотрение местного закона, который позволяет экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. Впоследствии власти Гонконга сняли этот законопроект с повестки, однако протесты не прекратились. Начавшись мирно, акции со временем приняли ожесточенный характер, число пострадавших насчитывает десятки человек.