Медведчук призвал менять конституцию Украины ради мира в Донбассе

Киев, 18 августа. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о необходимости менять конституцию страны.

По мнению политика, это обязательный шаг в случае, если «программа мира на Донбассе действительно будет главной стратегической задачей для партии, которая создаст коалицию (в Раде. — Прим. ФАН).

«Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова содействовать, чтобы конституционным большинством внести необходимые изменения в конституцию», — добавил он в своем официальном микроблоге в Twitter.

В конце июля Медведчук высказал мнение, что мир на юго-востоке страны не наступит, пока в минских договоренностях есть неопределенность в решении радикальных вопросов. По его мнению, все могло бы быть по-другому, если бы киевские власти избрали мирный путь согласования. К слову, прислушиваться к Медведчуку украинское правительство не спешит, а 29 июля главу политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» и вовсе исключили из переговоров по Донбассу. Об этом заявил представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после госпереворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости, но киевские власти в ответ начали военную кампанию против них.

Поиском решения затяжного конфликта занимается в том числе контактная группа в Минске. С сентября 2014 года ее участники успели принять три документа по деэскалации, однако военные ДНР и ЛНР почти каждые сутки сообщают о нарушениях перемирия со стороны ВСУ с использованием запрещенных видов вооружения.