ИГИЛ взяло ответственность за теракт с 63 жертвами в Кабуле

Кабул, 18 августа. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, произошедший в субботу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление террористов.

Взрыв произошел в столице Афганистана в 22.40 по местному времени (21.40 по московскому времени) на свадьбе. Жертвами теракта стали 63 человека, еще 180 получили травмы. По предварительным данным, взрывное устройство активизировал смертник.

Члены радикальных группировок регулярно устраивают вылазки против военных и мирных жителей. Ранее возле аэропорта Кабула произошел мощный взрыв и перестрелка.

1 Организация запрещена на территории РФ.