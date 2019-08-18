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Володин анонсировал строительство еще одного аэропорта в Саратовской области

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Володин анонсировал строительство еще одного аэропорта в Саратовской области

Саратов, 18 августа. Еще одна воздушная гавань вслед за аэропортом «Гагарин» появится в городе Балаково в Саратовской области, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Открытие аэропорта «Гагарин» намечено на 20 августа. По словам российского парламентария, в планах правительства развитие доступности авиации для граждан.

Володин находится на совещании в здании нового аэропорта, куда он прилетел на тестовом рейсе из российской столицы. Депутат считает, что жителям Балаково неудобно добираться до «Гагарина».

Спикер ГД выразил надежду, что в реализации нового проекта примут участие структуры Виктора Вексельберга на условиях государственно-частного партнерства. Володин добавил, что этим проектом в том числе будут заниматься региональные власти.

Ранее спикер Госдумы рассказал, принятие какого закона вызвало в нем чувство удовлетворения. По его словам, это закон, направленный на социальную поддержку — паллиативную помощь.

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