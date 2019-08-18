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ФАН-ТВ

Психолог объяснил, почему подросток зарубил топором семью в Ульяновской области. ФАН-ТВ

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В селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток убил топором маму, бабушку, дедушку и четырехлетних брата с сестрой, после чего покончил с собой. Молодой человек оставил предсмертную записку, где объяснил, что уходит и забирает своих родных с собой. Корреспондент Федерального агенства новостей связался с детским психологом, чтобы понять, что заставило мальчика совершить такой поступок:

«Массовые самоубийства обычно совершают сектанты, люди, которые входят в группы с такими мировоззрениями. К сожалению, мы не можем точно знать, что двигало этим человеком, но скорее всего, это и среда, в которой он находился, и люди, которые ему говорили об убеждениях, которые в нем взращивались, и его мировоззрение. Если он считал, что жизнь ужасна или, что они все грешники, и они не имеют право жить, он считал вправе забрать эту жизнь человека. И если он считал, что жизнь не имеет смысла и это ад, в его понимании, то он делал благое дело тем, что позволял этим людям поскорее из этой жизни уйти. Во всех убийствах стоит убежденность правильности этого поступка», — уточнил Павел Жавнеров.

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