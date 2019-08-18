Семь человек пострадали в ДТП на трассе под Ульяновском

Ульяновск, 18 августа. Семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ульяновской области. Об этом сообщил представитель пресс-службы УМВД по региону.

По последним данным, ДТП произошло 18 августа в 07.50 по московскому времени на 12 километре трассы Ульяновск — Димитровград — Старая Майна. За рулем отечественной легковушки Lada Priora находился мужчина без водительских прав. Он не справился с управлением транспортным средством и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2109.

Водитель первой машины и трое его пассажиров получили травмы. Также пострадали два человека, находившиеся в салоне ВАЗ-2109.

«Все семь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждения. Детей среди пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что попавший в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве водитель автобуса получил 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения.