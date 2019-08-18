Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе

Кемерово, 18 августа. Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе. Сообщается, что дорожное полотно будет выходить на федеральную трассу М-53.

Высокоскоростная трасса скоро откроется в Кемеровской области. Как передает РЕН ТВ, магистраль объединит главные региональные города и сократит путь от Новокузнецка, Междуреченская и Таштагола до других российских населенных пунктов. Кроме того, снизится время доставки товаров и количество необходимого на дорогу топлива.

Максимальная скорость, которая будет позволена на этом участке, составит 130 километров в час. Протяженность новой магистрали составит 17,6 километра и будет иметь четырехполосное движение.

Отметим, что на открытии трассы будет присутствовать губернатор региона Сергей Цивилев, который примет участие в мотопробеге наравне с сибирскими байкерами.