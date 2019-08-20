Сирийской армии удалось перехватить грузовик с наркотиками в окрестностях Дамаска

Дамаск, 18 августа. Сирийские силы безопасности захватили автомобиль, загруженный большим количеством наркотиков кептагона в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник в службе безопасности сообщил, что, основываясь на точной информации и последующих мерах безопасности, компетентные органы, работающие в районе Дамаска, конфисковали большой грузовик, перевозивший большое количество наркотических таблеток кептагона в секретном месте. Всего было обнаружено более 400 тысяч таблеток.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Известно, что грузовик направлялся из центрального региона в южные районы сирийской республики для последующей продажи таблеток. Три человека, находящиеся в грузовике, были арестованы.

Источник подтвердил, что компетентные органы безопасности предприняли действия по преследованию оставшихся в розыске лиц, которые продолжают осуществлять въезд и транспортировку наркотических веществ на территории Сирии.

Это, конечно, далеко не первая попытка контрабанды запрещенных веществ на территории сирийской республики.

Контрабанда наркотиков является одной из главных статей дохода незаконных вооруженных группировок наряду с продажей нефти, газа и других ценных природных ресурсов. Сами боевики, несмотря на законы шариата, также активно употребляют наркотики. Главари террористических группировок периодически подсаживают своих подчиненных на различные стимулирующие вещества.

Ранее сообщалось, что компетентным органам Сирийской Арабской Республики в провинции Даръа удалось пресечь попытку контрабанды огромного количества наркотических веществ, которые предназначались для перевозки на территорию Иордании.

Груз должны были перевезти через границу окольными путями, проходящими возле старой таможни Даръа в районе Даръа Аль-Балад.