Кравчук рассказал о причинах распада СССР и обвинил Горбачева

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что именно на Михаиле Горбачеве лежит ответственность за распад Советского Союза. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей в годовщину событий августовского путча 1991 года.

При этом первый лидер независимой Украины не жалеет о распаде СССР. Кравчук подчеркнул: он осознанно подписал Беловежские соглашения в декабре 1991 года и тем самым прекратил существование СССР.

«Я все подписал»

— Леонид Макарович, жалеете ли вы, что Советский Союз распался? Или, по вашему мнению, это было движением в правильном направлении?

— Интересный вопрос. Если бы мне было жаль, я бы не принимал в этом участия. Мы провели Беловежское соглашение, я подписал все документы, и вдруг вы меня спрашиваете, было ли мне жаль. Президент СССР Михаил Горбачев был жертвой в этом случае. Когда мы подписывали Беловежское соглашение, он был на другой стороне. И после этого он всегда на другой стороне. Все это время Горбачев говорил, что сожалеет о распаде Советского Союза. Он хотел, чтобы СССР был и развивался. Это факт. А у меня была другая задача.

— Какая?

— Я хотел, чтобы Украина была независимой, чтобы она была государством. Государством, которое строит новую жизнь, которое идет путем демократии. Я шел одним путем, а Горбачев шел против этого выбора.

«Было много примеров упадка»

— Почему Украине нужно было идти путем независимости? Почему проект нового союзного договора не был осуществлен?

— Было много примеров общего упадка государства. Люди увидели, что Советский Союз не был способен существовать, что он разваливается. Экономический кризис, политический кризис… СССР ни Горбачев, ни КПСС уже не управляли. Поэтому страны, республики, которые входили в состав Советского Союза, решали вопросы каждая по-своему.

— Как решали вы?

— Украина, Белоруссия и Россия собрались в Беловежской пуще как основатели бывшего Советского Союза, как организаторы этого государства в 1922 году, и подписали документ о том, что СССР перестал существовать. Причин этому было очень много.

«Горбачев менял только вывески»

— Когда причины развала Советского Союза стали явными?

— Все начало разваливаться тогда, когда СССР стал демонстрировать свою несостоятельность в экономической сфере, политической жизни, когда стало понятно, что нет возможностей Советскому Союзу жить и управлять страной. И она перестала существовать. Это длительный процесс. Люди жили плохо, видели все, что их окружает, нагромождалась идеология, протесты, сталкивались новые и старые идеи. Все это вылилось в революции, которые произошли в республиках Советского Союза. И он перестал существовать.

— Есть ли личная вина президента Михаила Горбачева в том, что Советский Союз был разрушен?

— Конечно. Он объявил перестройку, но не предложил реальных целей, формул, шагов, которые нужны были для того, чтобы перестройка работала и приносила результаты, чтобы люди жили лучше, ощутили демократию, свободу. Если бы это было — конечно, люди поддержали бы. А так он шел, собственно говоря, по пути смены вывесок. Вывески менялись, а суть оставалась одной и той же. Поэтому его вина естественна.