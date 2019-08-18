Названы предварительные версии крушения самолета под Самарой

Самара, 18 августа. Стали известны некоторые подробности крушения учебно-тренировочного самолета СП-55, который разбился в воскресенье в районе села Подстёпки Самарской области.

Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, самолет взлетел с частной полосы, однако через некоторое время рухнул на землю и загорелся, что спровоцировало пожар на площади 20 кв. м.

Пилотом оказался владелец воздушного судна — 49-летний Сергей Химич. В результате авиакатастрофы мужчина погиб. Источник ФАН отметил, что Химич был опытным пилотом с большим налетом часов. Предполагается, что СП-55 долгое время стоял без дела, и летчик решил его облетать.

На данный момент рассматриваются две рабочие версии катастрофы — потеря создания у пилота и вход самолета в штопор. Другие подробности трагедии пока не приводятся.

Отметим, что это не первое авиационное происшествие за последнее время. В прошлый четверг у самолета А321 «Уаральских авиалиний» отказали двигатели в результате попадания птицы в турбину. Пилоты смогли посадить лайнер «на брюхо» посреди кукурузного поля в Московской области. Несколько человек пострадали в результате жесткой посадки, однако обошлось без жертв. В воскресенье лайнер начали демонтировать для вывоза с поля.