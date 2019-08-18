В МЧС сообщили подробности о горящем мазутном озере в Самаре

Самара, 18 августа. Спасатели самарского главка МЧС уточнили данные о площади пожара на мазутном озере в районе СНТ «Авиатор».

По словам представителя ведомства, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Собеседник РИА Новости уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, угрозы распространения огня на расположенные поблизости строения и населенные пункты нет.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что мазутное озеро горит на площади 800 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали 28 человек и 11 пожарных расчетов.

Очевидцы публикуют в Сети фото и видео с места происшествия. На кадрах одной из записей можно увидеть огромные черные клубы дыма, поднимающиеся над озером.