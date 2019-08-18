Иран заявил о готовности направить военные корабли для сопровождения танкера Grace 1

Тегеран, 18 августа. Тегеран готов при необходимости направить военные корабли для сопровождения иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара. Об этом сообщил командующий ВМС ИРИ адмирал Хосейн Ханзади.

«Мы не планируем отправлять корабли в Гибралтар для сопровождения Grace 1, однако, как только от правительства Ирана поступит такой запрос, ВМС будут готовы отправить свой флот», — приводит слова Ханзади агентство Mehr.

Напомним, власти британского Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг данную информацию, отметив, что подобные заявления нацелены на эскалацию напряженности между Тегераном и Лондоном, а также потребовал освободить судно. В четверг Верховный суд Гибралтара снял арест с иранского нефтяного танкера. Grace 1 направился в один из портов Средиземноморья.

Однако в субботу Федеральный суд американского округа Колумбия проинформировал о выдаче ордера на арест танкера Grace 1. В США утверждают, что Grace 1 перевозил нефтепродукты и сумму в размере $995 тысяч, которые подлежали конфискации по причине нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях».

При этом представитель канцелярии премьер-министра Великобритании 12 июля сообщил, что в Персидский залив был направлен ракетный эсминец Duncan для обеспечения безопасной навигации и свободы мореходства в регионе.