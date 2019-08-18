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Иран надеется, что пакт о ненападении избавит Ближний Восток от иностранного вмешательства

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Иран надеется, что пакт о ненападении избавит Ближний Восток от иностранного вмешательства

Тегеран, 18 августа. Пакт о ненападении на Ближнем Востоке поможет снизить влияние внешних политических сил на регион и избавить его от иностранного вмешательства. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Форум регионального диалога и подписание пакта о ненападении снизят зависимость от внешних игроков», — пишет он в Twitter после поездки в Кувейт, где у него состоялись переговоры с наследным принцем и главой МИД королевства.

По словам Зарифа, Иран и другие страны Ближнего Востока обосновались в этом регионе «всерьез и надолго», в то время как внешние силы могут покинуть его в любой момент.  

Напомним, что 5 августа Тегеран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении на фоне снижения доверия к США. Это произошло после того, как Вашингтон анонсировал создание коалиции для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Так Соединенные Штаты отреагировали на задержание иранскими властями британского танкера, который Тегеран заподозрил в нарушении правил судоходства.

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