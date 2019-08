Иран надеется, что пакт о ненападении избавит Ближний Восток от иностранного вмешательства

Тегеран, 18 августа. Пакт о ненападении на Ближнем Востоке поможет снизить влияние внешних политических сил на регион и избавить его от иностранного вмешательства. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Good talks with Kuwaiti Crown Prince & FM. Praying for Emir's speedy recovery.



Stressed that Iran's proposal for Regional Dialogue Forum and non-aggression pact trumps reliance on extraneous actors.



After short stop in Tehran to brief President, embarking on Scandinavian tour. pic.twitter.com/wlo2LzcA9N