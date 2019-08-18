Сторонница Соболь рассказала, как управляла толпой на незаконном шествии в центре Москвы

Москва, 18 августа. Сторонница юриста ФБК Любови Соболь 17-летняя Ольга Мисик координировала действия молодежи на незаконном шествии по Арбату 17 августа.

Несистемная оппозиция провела в Москве серию одиночных пикетов. После этого группа молодых людей отправилась на незаконные «гуляния». В толпе из 20 человек была замечена Ольга Мисик. Ее стали узнавать после постановочных фото на фоне сотрудников полиции, когда при себе девушка держала микрофон и рацию.

Рядом с несовершеннолетней участницей шествия находился еще один организатор — взрослый мужчина, который заводил толпу различными кричалками. Позднее Мисик подробно рассказала о своем участии на незаконном шествии в Москве, пишет издание «Политика сегодня».

«Я шла во главе толпы на Арбате... И поняла, что обезглавленная толпа идет прямо навстречу автозакам... Снова лишившись лидера, люди в очередной раз перестали понимать, чего от них хотят. И мне опять пришлось выйти к людям», — написала Мисик в соцсетях.

Она понимала, что нарушает действующее законодательство о митингах. Но при этом Мисик уверяла сотрудников правоохранительных органов, что не делала ничего незаконного.

Ранее глава КРПФ Геннадий Зюганов, который был на согласованном властями Москвы митинге на проспекте Сахарова, прокомментировал участие молодежи в публичных акциях. Он отметил, что «оппозиция» призывает москвичей к беспорядкам, а сама остается в стороне.

Напомним, что 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку сторонников блогера Алексея Навального — Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, — которые не были допущены на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей.

К примеру, у юриста ФБК Любови Соболь нашли почти 15% поддельных подписей, в том числе подписи мертвецов. При этом Соболь полностью абстрагировалась от своей команды и фактически «слила» протесты.

3 августа также прошел незаконный митинг. Власти Москвы согласовали 10 августа митинг-концерт на проспекте Сахарова. По данным МВД, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек, треть из которых — москвичи, остальные — жители различных регионов России. Многие пришли на митинг-концерт ради бесплатного выступления таких артистов, как Face и Оксимирон.