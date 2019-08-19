Руцкой призвал наказать Горбачева за уничтожение СССР

За целенаправленное разрушение Советского Союза в 1991 году экс-президента СССР Михаила Горбачева необходимо привлечь к ответственности и он должен понести самое суровое наказание. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.

«Я до сих пор говорю: почему никого все еще не привлекли к ответственности? — возмущенно задается вопросом Руцкой. — Мало того, предателям строят мемориальные комплексы, памятники и так далее! И награждают их высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, на 80-летие наградили Горбачева. Что это, в какой стране это возможно?»

Александр Руцкой говорит, что его отношение к событиям августа-декабря 1991 года (когда были подписаны т. н. Беловежские соглашения) совершенно не изменилось.

«Я уже столько сказал по этому поводу, что добавить больше нечего, — напомнил собеседник ФАН. — Как может измениться мнение у человека, который присягал на верность служению Родине и народу? Я принимал присягу в Советской армии в СССР! Ну как у меня может измениться отношение, если я изначально был против этой банды?!»

Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича, которые участвовали в подписании Беловежских соглашений, а также Михаила Горбачева бывший вице-президент называет «предателями Родины».

«Понимаете, то, что они сделали, — это предательство, иначе назвать нельзя, — эмоционально говорит он. — Они предали Родину. Эти четыре [человека] росчерком пера уничтожили страну, за которую отдали свои жизни более 20 миллионов граждан! Если я неправ, назовите мне страну, где за предательство своего государства, которое в конечном итоге было разрушено, не привлекли к ответственности такого деятеля?»

Руцкой отказывается считать предшествующие подписанию т. н. Беловежских соглашений события конца 80-х и начала 90-х годов естественным процессом распада Советского Союза, прямо говоря о целенаправленном разрушении страны, что в итоге вылилось в невыносимые страдания миллионов русских людей в бывших союзных республиках.

«Это был никакой не «распад», как говорят, а разрушение страны, — подчеркивает бывший вице-президент. — А сколько людей погибло после этого? Более 20 миллионов соотечественников брошены за границей Российской Федерации. Понимаете, идет ратификация беловежского сговора. В присутствии Ельцина, Горбачева вице-президент выходит на трибуну Верховного совета и говорит: «Нельзя это ратифицировать, это преступление!» Ну и давайте посмотрим, как проголосовали: всего семь депутатов поддержали меня!»

Сегодня люди даже зрелого возраста, не говоря уже о молодом поколении, не помнят и не знают о событиях 1991 года, и поэтому всегда есть большая опасность повторения сценариев различных цветных революций, предупреждает он.

«Кто был первым, кому Ельцин доложил о том, что Советского Союза больше нет? — напомнил Руцкой. — К сожалению, что говори, что не говори, это никак не влияет на людей».

Ранее Руцкой заявлял в интервью ФАН, что в ходе путча Ельцин ушел в запой на три дня. Несколько раз тот хотел бежать в американское посольство. После поражения Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) глава России отправился праздновать победу. Для Ельцина путч августа 1991 года стал полной неожиданностью, по воспоминаниям главы депутатского штаба обороны Белого дома.

Бывший вице-президент РФ рассказал: когда Борис Ельцин уходил в отставку, он оставил ему письмо, в котором признал, что в итоге Руцкой оказался прав по многим вопросам, и отозвался о нем как о «честном и порядочном человеке».

Ранее ФАН сообщало, что в начале 2019 года скончался один из членов ГКЧП, экс-директор машиностроительного завода имени Калинина Александр Тизяков.