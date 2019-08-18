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Россияне выбрали лучшие страны для культурного отдыха

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Россияне выбрали лучшие страны для культурного отдыха

Москва, 18 августа. Стали известны страны, где путешественников ждут самые занимательные экскурсии. Рейтинг был составлен по итогам опроса 65 тыс. российских туристов. В итоге эксперты пришли к выводу, что наши сограждане считают, что лучше всего для культурно-исторического отдыха подойдет Италия, Россия и Израиль.

Исследование провели сотрудники туристического поисковика Aviasales. По их данным, четверть участников опроса отдали свои голоса за Италию. Там они чаще всего посещали Колизей, Помпеи, Дворец дожей, Миланский собор и фонтан Треви.

16% опрошенных заявили, что за самыми увлекательными экскурсиями не надо ехать за границу, а вместо этого нужно обязательно посетить Красную площадь и Храм Василия Блаженного в Москве, Эрмитаж в Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.

Еще 16% российских путешественников рекомендовали поехать в Израиль и посетить Храм Гроба Господня, Стену Плача и прогуляться по старому городу Яффа.

Китай, Армения и Чехия получили по десять процентов голосов. В КНР туристы из России, конечно, рекомендуют подняться на Великую Китайскую стену, в Армении — съездить в Татевский монастырь, а в Чехии — в Пражский Град.

Отметим, что восемь процентов наших сограждан выбрали для культурного отдыха Турцию. По их мнению, отдых в этой стране не обязательно должен быть пляжным, и всем, кто туда летит в отпуск или на каникулы, нужно посмотреть Голубую мечеть и Собор Святой Софии в Стамбуле.

Еще пять процентов россиян рассказали, что их больше всего поразила Япония. В Стране восходящего солнца самое большое впечатление на них произвели Императорские дворцы в Токио и Киото.
 

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