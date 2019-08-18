Сирия новости 18 августа 22.30: ИГИЛ атаковало САА на юге Ракки, ХТШ вновь применили «джихад-мобиль» в Идлибе

Сирия, 18 августа. Террористы ИГИЛ1 совершили два нападения на САА в Ракке, «Тахрир аш-Шам» вновь применили «джихад-мобиль» на юге Идлиба, курды атакуют ССА на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): противостояла террористам «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА) и союзные силы: атаковали курдское ополчение около Азаза.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковали САА на юге провинции Ракка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вновь использовали «джихад-мобиль» против САА в Идлибе, обстреляли САА под Ас-Сукейком из минометов.

Курды: нанесли урон ССА на севере Алеппо, арестовали боевика ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, потребовали наказать отставного генерала ССА.

Международная коалиция: направила силы в Ракку после убийства курдского командира.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо продолжаются столкновения между протурецкими формированиями и силами курдского ополчения, активно действующего в регионе после оккупации Африна. Основные бои идут в районе городов Азаз и Мареа.

Турецкая армия и союзные группировки ССА нанесли удары по позициям курдского ополчения на севере Алеппо, в районе деревень Мараназ и Шаварга к юго-западу от города Азаз. Об этом сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan).

Тем временем курдский источник (@Servanenefrine) сообщает о гибели семи боевиков из протурецких группировок «Свободной сирийской армии» (ССА) в Африне, Азазе и Мареа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы безопасности SDF арестовали боевика запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» на западе Дейр-эз-Зора. Как сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), террорист был задержан на окраине городе Мухеймида.

Другой новостной источник (@HalabTodayTV) сообщает, что бойцы проамериканской коалиции арестовали трех человек с оружием в районе Харакат Мувайле на севере провинции. Источник не сообщает, относились ли арестованные к какой-либо вооруженной группировке — возможно, SDF стремится распространить запрет на ношение оружия не только на город Аль-Басира, но и на всю провинцию.

Между тем источник (@DeirEzzor24) сообщает, что четыре мирных жителя, включая двух детей и женщину, получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в деревне Шакра в западной части провинции. Ранее, напомним, SDF категорически запретили традиционную для Ближнего Востока стрельбу в воздух на свадьбах, — очевидно, для этого есть самые веские основания.

Провинция Идлиб

Террористы «Тахрир аш-Шам» применили против САА второй за сегодня «джихад-мобиль», сообщает новостное агентство Step News. В общей сложности за последние дни террористы использовали семь автомобилей с взрывчаткой, управляемых смертниками, что говорит о крайней важности боев в районе Хан-Шейхуна — опасаясь остаться в окружении, боевики используют все, что могут, против сирийской армии. «Джихад-мобиль» был применен в районе Кафр-Идуна, где сейчас кипят ожесточенные бои — боевики пытаются не допустить окончательного окружения Хан-Шейхуна, Кафр-Зиты и Аль-Латамины.

Официальный новостной источник (@SyriawatanNews) сообщает, что за минувшие несколько часов в ходе боев на юге Идлиба было уничтожено 45 боевиков «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. Кроме того, источник в Twitter (@nm79797979) сообщает об уничтожении трех конвоев с подкреплениями для террористов, которые двигались из Маарет ан-Нумана в направлении Хан-Шейхуна. По данным Step News, боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли из минометов правительственные силы под Ас-Сукейком.

Провинция Ракка

Вертолет международной коалиции во главе с США был замечен над городом Ракка, сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV). Американские военные прибыли вскоре после того, как неизвестные боевики застрелили в Ракке главу службы безопасности проамериканской коалиции SDF.

Между тем боевики из группировки «Исламское государство» организовали два одновременных нападения на силы Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Ракка. Как сообщает агентство Baladi News, нападения произошли в районе населенных пунктов Шуайб аль-Фатим и Телль-Убайд. Сообщается о гибели пяти военнослужащих САА, и более чем десятке раненых. Пострадавших доставили в медицинские центры в городе Маадан и провинции Дейр-эз-Зор.

Ирак

Представитель проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) призвал власти Иракского Курдистана и власти Ирака отдать под трибунал оставного бригадного генерала ССА Асада аз-Зуби (дезертировавшего когда-то из ВВС Сирии), который на своей странице в Twitter обозвал курдов «животными и насекомыми». Step News отмечает, что представитель курдского национального совета обвинил аз-Зуби в подрыве мира и безопасности в Сирии и Ираке. Суть твита Аз-Зуби, вызвавшего гнев курдского политика, состояла в том, что «все курдские боевики (которых он сравнил с различными неприятными животными) смертельно боятся слова «Саддам».

1 Организация запрещена на территории РФ.