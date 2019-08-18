Глава «Слуги народа» пожаловался на маленькую зарплату в Раде

Киев, 18 августа. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков пожаловался на слишком маленькую зарплату депутатов Верховной рады.

По его словам, народные избранники сегодня получают 1,9 тыс. долларов (125,4 тыс. рублей). Такая зарплата выглядит неплохо по сравнению с минимальной, но она слишком маленькая для депутата, считает Разумков.

«Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов: достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — отметил глава «Слуги народа».

При этом он не стал уточнять, какая зарплата, на его взгляд, достойна работы депутата, заявив, что здесь нужна экспертная дискуссия.

Напомним, что «Слуга народа» является партией, от которой баллотировался президент Владимир Зеленский. На прошлых внеочередных выборах она набрала большинство мест в парламенте, что развязало главе государства руки.

Зеленский одержал уверенную победу на президентских выборах, победив своего главного оппонента Петра Порошенко во втором туре. Он обещал как можно скорее закончить затянувшуюся войну в Донбассе и положить конец тотальной коррупции, которая расцвела при его предшественнике. Однако с момента инаугурации Зеленский не сделал ничего, чтобы реализовать свои обещания.