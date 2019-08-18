Fitch понизило прогноз роста экономики Грузии из-за туристического кризиса

Тбилиси, 18 августа. Американское агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB», передает Imedi.

Эксперты считают, что уровень кредитоспособности Грузии находится на «стабильном» уровне. В Минэкономики Грузии прокомментировали прогноз агентства. В стране в последнее время усилилась напряженность общественно-политической и экономической ситуации.

По данным Fitch, на рейтинг Грузии повлияло сокращение дефицита торгового баланса до 7,7%, а также рост международных резервов. При этом прогноз роста экономики понизился с 4,7% до 4,3% на фоне туристического кризиса.

Напомним, что грузинские власти закрыли авиасообщение с Россией. От данных мер сильнее всего пострадали владельцы небольших гостиниц и отелей.

Кроме того, 80% туристов из России покупали много сувениров перед поездкой на родину. Напряжение в грузино-российских отношениях сказалось и на системе общепита.

Грузинские отели также потребовали у властей компенсировать понесенные ими убытки. Россияне отменили брони в отелях на 27 тысяч долларов.