«Спартак» и «Динамо» заинтересовались бывшим футболистом «Баварии» Рибери

Москва, 18 августа. Футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к бывшему полузащитнику немецкой «Баварии» и сборной Франции Франку Рибери, сообщает портал gianlucadimarzio.com.

Телеканал Sky Sport Italia сообщил, что Рибери отказался от предложений из России, Нидерландов и Саудовской Аравии. Футболист ведет переговоры с итальянской «Фиорентиной». Интерес к игроку проявляли также «Локомотив», «Краснодар» и голландский ПСВ.

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 года. В составе клуба Рибери стал обладателем девяти побед в чемпионате Германии, шести – в Кубке Германии и одной – в Кубке немецкой лиги. По окончании прошлого сезона 36-летний футболист покинул клуб. В составе сборной Франции Рибери выступал с 2006 по 2014 год. Футболист провел 81 матч и забил 16 голов, а в 2006 году вместе со сборной стал финалистом чемпионата мира.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что «Спартак» рассматривает вариант обмена полузащитников Лоренцо Мельгарехо и Джано Ананидзе на футболиста «Рубина» Игоря Коновалова.