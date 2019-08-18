Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Чехлы для будущего iPhone нашли в немецком MediaMarkt

289
0 Оставить комментарий

Чехлы для будущего iPhone нашли в немецком MediaMarkt

Москва, 18 августа. Чехлы для новой модели iPhone, презентация которой состоится 10 сентября, уже появились в немецком магазине электроники MediaMarkt. Соответствующая фотография опубликована на ресурсе Reddit.

Пользователь Сети сфотографировал чехол для будущего iPhone XR 2019. Производителем аксессуара является SBS. На снимке можно увидеть заднюю панель еще не презентованного гаджета. Многие эксперты предполагают, что у модели будет двойная квадратная камера. Об этом свидетельствует и форма чехла для новинки.

К настоящему моменту официальной информации касательно гаджета нет. По некоторым данным, смартфоны будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Ранее аналитики из компании JP Morgan сообщили, что выход сразу четырех моделей iPhone ожидается в 2019 году. По их информации, американская корпорация разработает три гаджета с OLED-дисплеями диагональю от 5,4 до 6,7 дюймов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров