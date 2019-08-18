Чехлы для будущего iPhone нашли в немецком MediaMarkt

Москва, 18 августа. Чехлы для новой модели iPhone, презентация которой состоится 10 сентября, уже появились в немецком магазине электроники MediaMarkt. Соответствующая фотография опубликована на ресурсе Reddit.

Пользователь Сети сфотографировал чехол для будущего iPhone XR 2019. Производителем аксессуара является SBS. На снимке можно увидеть заднюю панель еще не презентованного гаджета. Многие эксперты предполагают, что у модели будет двойная квадратная камера. Об этом свидетельствует и форма чехла для новинки.

К настоящему моменту официальной информации касательно гаджета нет. По некоторым данным, смартфоны будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Ранее аналитики из компании JP Morgan сообщили, что выход сразу четырех моделей iPhone ожидается в 2019 году. По их информации, американская корпорация разработает три гаджета с OLED-дисплеями диагональю от 5,4 до 6,7 дюймов.