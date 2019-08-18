Специалисты начали демонтаж аварийно севшего под Москвой самолета А321

Москва, 18 августа. Специалисты начали демонтаж салона и пассажирских кресел самолета А321 «Уральских авиалиний», который в четверг совершил аварийную посадку под Москвой. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

«Разрешение на демонтаж от них получено, начались технические подготовительные работы для эвакуации фюзеляжа самолета. Снимем салон, демонтируем двигатели», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

По его словам, под самолет будут подложены надувные понтоны, которые приподнимут лайнер. Затем у воздушного судна отстыкуют крылья, погрузят его на платформу и доставят в Летно-исследовательский институт им. Громова.

В настоящее время на месте аварии работают эксперты Airbus и специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Следователи уже завершили работу на месте жесткой посадки.

Напомним, что пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы в турбину у воздушного судно отказал двигатель. Экипаж принял решение посадить лайнер на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. В результате происшествия пострадали 23 человека, включая 5 детей, однако жертв удалось избежать. Глава Росавиации заявил, что героев-летчиков, которые спасли пассажиров, чудом посадив самолет, обязательно наградят.