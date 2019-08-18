В Госдуме назвали взвешенной позицию Шойгу по вопросу ДРСМД

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к переговорам с США после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы никогда не отказывались от диалога, мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля до августа. Мы показывали свою открытость», — сказал Шойгу.

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей посоветовал Вашингтону прекратить агрессию против Москвы и занять более прагматичную позицию.

«Я думаю, что Российская Федерация должна исходить из того, что Соединенные Штаты Америки должны остановиться на том развертывании, которого уже достигли. Им необходимо прекратить бряцать оружием перед Россией, необходимо сменить риторику и взять на себя обязательства о неразмещении систем ПРО вблизи границ Российской Федерации», — рассуждает член нижней палаты парламента.

Депутат Государственной думы подчеркнул, что Россия всегда занимала миролюбивую позицию, в то время как Соединенные Штаты всеми возможными способами стремились нагнетать обстановку.

«На сегодняшний день мы занимаем очень взвешенную позицию: мы не пятимся назад. Наша доктрина изначально оборонительная. И подобного рода агрессивные заявления Соединенных Штатов Америки подталкивают нас не столько на гонку вооружений, сколько на разработку вооружений, которые позволили бы нам достичь территории США с максимальным эффектом, не покидая при этом территориальных вод Российской Федерации», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен 8 декабря 1987 года, его подписантами были СССР и США, но Вашингтон беспричинно решил выйти из соглашения.

4 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в то же время в комментарии к данному указу Владимир Путин отметил, что Россия не планирует размещать подпадающие под действие ДРСМД ракеты на пограничных территориях. 2 августа 2019 года МИД России официально сообщил о прекращении действия договора.