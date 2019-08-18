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На Белоярской АЭС объяснили отключение четвертого энергоблока

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На Белоярской АЭС объяснили отключение четвертого энергоблока

Екатеринбург, 18 августа. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области отключился из-за сигнала о неполадках, сообщили в пресс-службе станции.

Представитель пресс-службы прокомментировал отключение энергоблока. По его словам, при сигнале о неполадке срабатывает автоматика, снижается мощность энергоблока. Сейчас он отключен.

На Белоярской АЭС добавили, что угрозы безопасности нет. После устранения причин отключения четвертый энергоблок введут в работу.

12 июля произошло отключение четвертого блока из-за изменения характеристик конденсатора. Напомним, что АЭС в Свердловской области заработала в 2015 году, пишет РИА Новости.

Здесь отрабатывают технологии развития атомной энергетики на основе замкнутого ядерного топливного цикла. Ранее сообщалось, что на АЭС в Тверской области произошла авария. 

Рабочие провели ремонт распределительного устройства Калининской аэтомной станции.

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