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Пилот легкомоторного самолета погиб при жесткой посадке под Самарой

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Пилот легкомоторного самолета погиб при жесткой посадке под Самарой

Самара, 18 августа. Легкомоторный самолет Як-55 совершил жесткую посадку в Самарской области, пилот погиб, об этом сообщил источник Nation news.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье в 12.20 по московскому времени недалеко от села Подстепки Ставропольского района Самарской области. За штурвалом самолета находился мужчина 1970 года рождения.

Ранее сообщалось, что самолет Superjet совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Командир воздушного судна принял решение о посадке из-за вибрации в двигателе.

 

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