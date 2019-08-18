Легендарная «Волга» «заговорит» по-немецки

Нижний Новгород, 18 августа. Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер при поддержке автоконцерна Volkswagen.

По данным СМИ, ГАЗ и власти Нижнегородской области заключили инвестиционное соглашение, которое предполагает сотрудничество российского автопроизводителя с немецкой компанией. По данным портала Car.ru, контракт действует до 2028 года. Он предусматривает совместный выпуск ГАЗ и Volkswagen дизельных двигателей для немецкой марки, а также проектирование новых автомобилей при поддержке партнеров.

Отметим, что о возможном возрождении «Волги» ранее заявлял и председатель совета директоров «Русских машин» Зигфрид Вольф. По его словам, обсуждение этого вопроса началось еще полгода назад. Однако, скорее всего, на российский рынок легенда вернется не раньше 2021 года.

По одной из версий, в серийный выпуск могли запустить альтернативную модель «Волги» с дизельным двигателем.

Бывший инженер ГАЗ несколькими годами ранее в материале для портала "Колеса.ru" заявил, что все варианты новой «Волги» в 90-х годах прошлого века оказались мертворожденными, поэтому эта машина в конце концов незаметно сошла со сцены.

Он также напомнил, что в 2007 году на Московском автосалоне была презентована Volga Siber. Эта модель, по его мнению, представляла собой продукт превращения старого Chrysler в новую «Волгу». Правда, популярностью она не пользовалась. Не помогли ни доступные цены, ни программа утилизации. В итоге в 2010 году производство Siber было остановлено из-за убыточности. Инженер подчеркнул, что в итоге в выигрыше оказался только Chrysler, ведь концерн сумел продать ГАЗу и документацию, и оборудование для выпуска устаревшей модели.