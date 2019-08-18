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РФ не получала письма от США об отказе поставлять углеволокно

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РФ не получала письма от США об отказе поставлять углеволокно

Москва, 18 августа. Россия не получала письма от США об отказе поставлять углеволокно, которое необходимо для создания космической обсерватории «Спектр-М». Об этом сообщила заместитель директора Физического института Российской академии наук имени Лебедева Лариса Лихачева.

«Отказного письма так и не было», — цитирует ТАСС Лихачеву.

По ее словам, российская сторона самостоятельно нашла японский концерн Sumitomo, занимающийся производством углеволокна соответствующего качества после того, как США в 2012 году приобрели британского поставщика углеволокна, с которым сотрудничала РФ, и не поставляли необходимую продукцию.

Отметим, «Спектр-М» — это космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов. Она будет функционировать как крупнейший виртуальный радиотелескоп, который способен исследовать структуру ядер галактик, черных дыр, пульсаров. Кроме того, задача обсерватории будет заключаться в изучении реликтового излучения. Планируется, что запуск «Спектра-М» состоится после 2025 года.

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