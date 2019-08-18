Украинские пограничиники расстреляли авто за попытку прорваться через границу

Киев, 18 августа. Украинские пограничники открыли огонь по внедорожнику в Путильском районе Черновицкой области. Водитель авто не остановился по требованию бойцов погранотряда.

На официальном сайте погранслужбы Украины сообщается, что в ночь на 18 августа автомобиль на большой скорости двигался в направлении границы со стороны населенного пункта Шепот.

Пограничники сначала потребовали водителя остановиться, а затем открыли огонь по колесам внедорожника. После этого водитель затормозил и сообщил, что в салоне авто находится раненый человек.

Он пояснил, что пострадавший вот-вот потеряет сознание. Пограничники вызвали скорую помощь, раненого госпитализировали. Следственные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники выдворили двух граждан Ирландии, которые не скрывали симпатию к республикам Донбасса. В багаже иностранцев они нашли запрещенную на Украине георгиевскую ленточку и футболку с символами России.

В начале мая Госпогранслужба Украины распорядилась усилить границу с Россией, чтобы не допустить в страну въезда байкеров. В ведомстве отметили, что многие среди российских байкеров поддерживают ДНР и ЛНР, и это может дестабилизировать ситуацию на Украине.

В особенности это касается крымского движения «Ночные волки» во главе с Александром «Хирургом» Залдостановым.