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СК РФ назвал предварительную версию массового убийства в селе Патрикеево

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СК РФ назвал предварительную версию массового убийства в селе Патрикеево

Ульяновск, 18 августа. Следователи ульяновского СУ СК РФ возбудили уголовное дело по факту массового убийства в селе Патрикеево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В следственному управлении уточнили, что тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из частных домов этого населенного пункта 18 августа около 11 часов по местному времени. Все погибшие были членами одной семьи. В СУ СК полагают, что убийцей мог быть их родственник. Молодому человеку 16 лет. Его тело нашли возле вышки сотовой связи.

По предварительной  версии следователей, подросток мог убить своих близких, а потом свести счеты с жизнью. Сейчас на месте бойни продолжает работать следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. Сотрудники СУ СК устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. 

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