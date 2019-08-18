Более 60 человек стали жертвами теракта в Афганистане. События дня. ФАН-ТВ

Теракт в Афганистане Власти Афганистана подтвердили информацию СМИ о жертвах теракта в Кабуле. По последним данным, взрыв унес жизни 63 человек, еще 182 ранены. Жестокое нападение осудил президент страны Ашраф Гани — в трагедии он обвинил запрещенное в России движение «Талибан». Оно свою причастность не подтверждает. В то же время за последние несколько часов МВД Афганистана сообщило об аресте по меньшей мере десяти и ликвидации трех радикалов. Связано ли это с событиями прошедшей ночи, не уточняется. Увы, подобные трагедии для этой страны не редкость. Вот и накануне взрыв прогремел в отеле на западе Кабула, куда по случаю свадьбы съехались сотни, а по некоторым оценкам, даже свыше тысячи человек. Предполагается, что бомбу привел в действие террорист-смертник. Сейчас по жертвам ЧП объявлен траур. Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

Бои в Идлибе Война с экстремистами не прекращается и на другом ближневосточном фронте. Сирийская правительственная армия вернула контроль над множеством населенных пунктов после ожесточенных боев в южном Идлибе. Здесь действует запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» и ее союзники. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий. Сирийские войска заняли позиции к северу от Кафр-Айна и Аль-Хубейта, при этом боевики понесли серьезные потери не только в личном составе, но и в технике. В то же время Идлиб по-прежнему остается провинцией, где террористическая угроза едва ли не самая высокая по всей стране.

Минздрав против алкоголя В России продолжается кампания по борьбе с вредными привычками. Минздрав предложил работодателям тестировать своих подопечных на алкоголь. Причем речь идет о регулярных проверках — как плановых, так и случайных. И не исключено, что теперь алкотестеры станут одним из постоянных атрибутов начальства. Такие меры предлагаются в рамках программы «Укрепление здоровья работающих». Из-за наглядной статистики: по данным ведомства, до 45% травм и несчастных случаев на производстве связаны как раз со спиртными напитками. Но на этом Минздрав не останавливается и, вдобавок ко всему, предлагает штрафами бороться с курением, напоминая о серьезном вреде для здоровья. А пагубные пристрастия заменить, к примеру, на спортивные корпоративы.