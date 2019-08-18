Глюкозу сравнили с Брежневым в парике

Москва, 18 августа. Известная российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) сменила имидж. Она показала поклонникам фото с новым образом в Instagram.

Глюкоза редко экспериментирует со своей внешностью. Она привыкла к образу блондинки и в макияже не делает резких акцентов на глаза, брови или губы.

Но в этот раз певица покрасила волосы в более темный оттенок и сделала челку. Глюкоза увтерждает, что этот имидж помог ей почувствовать легкость и вдохновние.

«Вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе! А уверенность помогает сворачивать горы, не меньше», – написала звезда.

Однако поклонники раскритиковали новый образ. Они сравнили Глюкозу с советским партийным лидером Леонидом Брежневым, который отличался завидной густотой бровей.

«Если белый парик снять, то вылитый Брежнев», — написал один из пользователей.

Подписчики пожаловались также на то, что певица сильно отретушировала фото. Ранее сообщалось, что Глюкоза на фестивале «Жара» появилась в эффектном красном обтягивающем комбинезоне.

Она восхитила своих поклонников фигурой и заинтриговала, поскольку была на фестивале без обручального кольца. По некоторым данным, Глюкоза и бизнесмен Ионов, вероятно, расстались. Официальных комментариев на этот счет пока нет.