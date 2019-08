ФАН требует от журналистки CNN опровержения лжи (+ English version)

Телеканал CNN атакует Россию последние двадцать лет, публикуя исключительно негативные сообщения о нашей стране. В США подобную позицию называют «политически обоснованной», а журналистов, которые больше других публикует негативные материалы о России, затем награждают премиями и высокими должностями.

Однако летом 2019 года телеканал CNN перешел даже эти условные границы как бы политической журналистики. Обнаружив отсутствие актуальных негативных фактов о России в Африке, съемочная группа телеканала CNN во главе с журналисткой Клариссой Уорд (Clarissa Ward) решила заняться уже не тиражированием негатива о России, а откровенной фабрикацией фейков с этим негативом.

Группа журналистов американского телеканала CNN (Кларисса Уорд, Тим Листер и Себастьян Шукла) за последние три месяца дважды посетила Центральноафриканскую Республику, после чего на телеканале CNN были опубликованы материалы, в которых российские граждане и Россия в целом обвинялись в эксплуатации природных ресурсов и местных граждан.

Подобные обвинения изначально являются вздорными, поскольку исторически именно западные страны как колонизаторы выступали грабителями африканских стран. А Советский Союз, и потом Россия, как раз помогали странам Африки избавиться от колониальной зависимости. Но в контексте репортажей CNN из ЦАР эти обвинения являются еще более вздорными – дело в том, что Clarissa Ward и ее коллеги из CNN всерьез обвиняют россиян в том, что они присваивают некие доходы от эксплуатации месторождений в ЦАР. Так, Кларисса Уорд с помпой обнародовала материал из деревни Ява, расположенной неподалеку от столицы ЦАР, где местные жители добывают золото и якобы отдают его неким русским военным.

«Русские забирают у нас все золото, нам остаются только гроши», - рассказали герои фильма CNN, жители деревни Ява Родригес Бобосси и Эритье Банале репортеру CNN Клариссе Уорд.

Посланные на место описываемых событий стрингеры ФАН нашли упоминавшихся в репортаже CNN мужчин. Но Родригес Бобосси и Эритье Банале рассказали ФАН под видеозапись, что просто проговорили в кадре то, что убедила их сказать Кларисса Уорд (Clarissa Ward). Аргументом стали две бумажки по сто долларов – этого оказалось достаточно, чтобы сделать очередной сенсационный материал про плохих русских.

И становится уже неважно, что в реальности запасы месторождений в ЦАР настолько невелики, что их едва хватает местным бандам для поддержки своего существования. Поэтому нет никаких оснований для захвата и контроля этих месторождений – это просто невыгодно, в этом нет никакого экономического смысла.

Важно другое – если заплатить по сто долларов аборигенам, они расскажут любую чушь про плохих русских. Кларисса Уорд (Clarissa Ward) попалась на этой лжи - Родригес Бобосси и Эритье Банале рассказали ФАН, что приняли деньги от корреспондента CNN, потому что она их предложила и потому что этот заработок был очень простой.

- Да, мы соврали, мы оболгали русских, простите нас за это, - говорят теперь эти мужчины.

Мы не будем осуждать нищих африканцев за эту ложь – это было бы слишком жестоко по отношению к людям, которые большую часть жизни реально голодают. Но мы бы хотели публично осудить за эту ложь корреспондента CNN Клариссу Уорд (Clarissa Ward). Она не умирает с голоду и у нее нет необходимости придумывать фейки, чтобы обвинить русских в очередном фейковом преступлении.

Но она сделала это – она заплатила по сто долларов двум свидетелям, чтобы придумать обвинение и сделать на основе их обвинений сенсационный репортаж про плохих русских. Этот репортаж позволит ей сделать шумную и выгодную карьеру, а телеканалу CNN прибавит политических очков в Вашингтоне, где также привыкли обвинять русских во всех грехах. Больше того, у нас есть основания полагать, что эта группа журналистов работает в тесном контакте с ЦРУ.

Мы, Федеральное агентство новостей, не позволим распространиться очередной русофобской лжи. Мы публично разоблачили эту ложь и вы можете увидеть на нашем видео заявления подкупленных Клариссой Уорд свидетелей – они прямо говорят о том, что корреспондент CNN заплатила им за ложь по сто долларов каждому.

И сейчас мы требуем от телеканала CNN проведения внутреннего расследования, по итогам которого на площадках CNN должны быть опубликованы публичные извинения в адрес российских граждан и Российской Федерации в целом.

Господа, вы попались на фабрикации лжи, вы оболгали Россию и ее граждан. У вас теперь есть только два пути: либо вы признаетесь в фабрикации фейков и раскаиваетесь, либо не признаетесь и продолжаете тиражировать свою ложь.

Второй путь означает, что вы признали себя распространителями фейков, в отношении которых любым государством могут быть приняты законные ограничительные меры.

Federal News Agency demands CNN journalist to refute the lies

CNN TV channel has been attacking Russia for the last 20 years, publishing only negative articles about our country. USA calls such position «politically motivated», promotes and rewards journalists who publish more negative materials about Russia than others.

However in summer 2019 CNN overstepped even those imaginary boundaries of so called «political journalism». CNN channel crew headed by Clarissa Ward discovered lack of any negative facts about Russian presence in Africa and instead of repeating old negative articles decided to blatantly create fake news.

In the last three months a group of CNN journalists (Clarissa Ward, Tim Lister and Sebastian Shukla) visited Central African Republic twice and published articles in which Russian citizens and Russia were accused of exploiting natural resources and local population. Such accusations are absolutely ridiculous because historically colonization and exploitation of African countries is a fault of the Western countries. Since then, the USSR and then Russia have been always helping African countries to get rid of colonial oppression. Looking at CNN reports those accusations become even more absurd – Clarissa Ward and her colleagues honestly blame Russians for getting profits from exploitation of deposits in Central African Republic. Clarissa Ward proudly announced a new report from Java village, located not far from the capital of Central African Republic, where locals mine gold and hand it over to some Russian soldiers. «Russians take all the gold from us, we are left with almost nothing» - villagers Rodrigues Bobossi and Eritier Banale told to CNN reporter Clarissa Ward.

Freelance journalists affiliated with FAN who were working in the field have found the men mentioned in the CNN report. Rodrigues Bobossi and Eritier Banale told FAN on video that Clarissa Ward forced them to lie in their previous interview. Two $100 bills became the final argument: it was enough to write another «sensational» article about «bad Russians».

They don’t even care that natural resources in CAR are so scarce that they are barely enough for local gangs to make their ends meet. So there is just no reason for capturing and controlling these deposits: it is simply not profitable.

What’s more important is that locals are ready to lie about Russians for a $100 bill. Clarissa Ward lied: Rodrigues Bobossi and Eritier Banale told FAN that they got the money from a CNN correspondent «because she offered them easy money».

«Yeah, we lied about the Russians, we are sorry about that.» - the men told us.

We are not going to blame poor Africans for these lies – it would be a way too harsh towards people who have been starving for their entire lives. But we would like to publicly denounce CNN correspondent Clarissa Ward. She isn’t starving to death, she doesn’t have any need to make up fake news to blame Russians for committing yet another fake crime.

But she did that. She paid two witnesses $200 to make up a non-existent crime and write a sensational report about «bad Russians». This report will make her career sound and profitable, and CNN news channel will get more political points in Washington where it’s now a usual thing to blame Russia for everything. More than that, we have a good reason to believe that this group of journalists works in close contact with the CIA.

We, the Federal News Agency, will not allow to spread another russophobic lies. We have publicly exposed this lie and you can see the statements of witnesses bribed by Clarissa Ward on our video – they directly say that the CNN correspondent paid $100 to each witness.

And now we demand from CNN to conduct an internal investigation, as a result of which public apologies should be published on CNN platforms to Russian citizens and the Russian Federation.

Gentlemen, you were caught in the fabrication of lies, you lied to Russia and Russian citizens. Now you have only two ways: either you admit that you fabricate fakes and make public apologies, or you refuse and continue to spread your lies.

The second way means that you are responsible for the distribution of fake information, against which any state can take legal restrictive measures.