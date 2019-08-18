Яшина задержали на выходе из спецприемника за призывы к беспорядкам в Москве

Москва, 18 августа. Попавшийся на подделке подписей Илья Яшин, который призывал к массовым беспорядкам, задержан 18 августа сотрудниками правоохранительных органов на выходе из спецприемника.

Яшина задержали по статье 20.2 КОАП РФ «Нарушение правил проведения митингов», сейчас идет процесс оформления документов.

Напомним, соратник скандального блогера Алексея Навального Илья Яшин, который является председателем совета депутатов МО Красносельский, намеревался выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму по 43-му округу. Однако Яшина в качестве кандидата не зарегистрировали из-за массовых подделок подписей. Кроме того, в его избирательных бюллетенях нашли подписи мертвых. Во время подписной кампании соратник Навального отличился только махинациями, скандалами и провокациями. К примеру, он воспользовался служебным положением и разместил на сайте МО Красносельский ссылки на свои агитационные материалы.

Получивший отказ в регистрации Яшин обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой перенести выборы в Мосгордуму, однако оснований для этого выявлено не было. После сторонник Навального начал активно призывать москвичей к участию в незаконных митингах в столице.

Так называемая «оппозиция» провела несанкционированные митинги 14 июля, 27 июля и 3 августа. 8 августа Хамовнический суд арестовал Яшина за организацию массовых беспорядков 14 июля, он получил 10 суток. Это уже третий административный арест соратника Навального, который занимался организацией незаконных публичных мероприятий 14 и 27 июля.

Участники этих сборищ вели себя крайне агрессивно и пытались провоцировать сотрудников правоохранительных органов: бросали в них бутылки, куски асфальта и даже мусорные урны, также в ход пошли газовые и перцовые баллончики. Однако полицейские и росгвардейцы действовали максимально корректно и профессионально, делая все возможное для защиты безопасности москвичей. 3 августа столичная мэрия согласовала проведение митинга-концерта на проспекте Сахарова, однако так называемая «оппозиция» превратила изначально политическое мероприятие в ивент для школьников, которые пришли в центр Москвы только ради халявного концерта Face, групп IC3PEAK и «Кровосток». Согласно официальной информации МВД, митинг-концерт собрал 20 тысяч человек, хотя организаторы называли другую цифру — 100 тысяч. Примечательно, что москвичами оказались лишь треть человек, которые присутствовали на мероприятии, остальные — жители Подмосковья и приезжие из регионов.

Организацией незаконных митингов занимались и другие сторонники Навального. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли 15% поддельных подписей. Кроме того, в ее избирательных листах были подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир она организовала фабрику по рисовке липовых подписей.