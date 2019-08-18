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Сын Валерии тайно женился в Швейцарии

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Сын Валерии тайно женился в Швейцарии

Москва, 18 августа. Сын российской певицы Валерии — 24-летний Артемий Шульгин — тайно женился на однокласснице Наталье.

Артемий Шульгин закончил женевский университет Вебстер и бостонский Беркли, получив образование в сфере бизнес-менеджмента, IT-технологий и саунд-дизайна.

Сейчас сын Валерии возглавляет музыкальную компанию The Hana Road Music Group в швейцарском городе Монтре. По словам продюсера Иосифа Пригожина, Артем признался, что хочет жениться.

Но ни Пригожин, ни Валерия не восприняли его слова всерьез.

«В прошлом месяце Тема тайно женился на своей девушке Наташе», — сказал продюсер, его цитирует KP.Ru.

Артем и Наталья вместе учились в школе в Швейцарии, а потом и в университете. По словам Пригожина, большой свадьбы не было, только регистрация. Но Валерия и ее супруг были рады этому известию, несмотря на то, что их самих на свадьбу не пригласили.

Певица неоднократно хвалила выбор сына, ей нравилась Наталья. Она видела девушку своей невесткой. Ранее Пригожин рассказал, как они с супругой готовятся к пенсии.

По его словам, правильная инвестиция — это образование детей. Именно они помогут жить на пенсии хорошо.

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