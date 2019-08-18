Лавров обсудит с главой МИД Ганы урегулирование конфликтов в Африке

Москва, 18 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит со своим коллегой из Ганы Ширли Айоркором Ботчвеем ключевые вопросы, касающиеся глобальной и региональной повестки дня.

Особый акцент будет сделан на урегулировании конфликтов в Африке и борьбе с международным терроризмом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Планируется, что глава МИД Ганы прибудет с рабочим визитом в Москву 19-21 августа. Министры иностранных дел двух стран обсудят вопросы продвижения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между государствами. Кроме того, стороны обсудят «пути укрепления деловых связей в областях энергетики, развития инфраструктуры, освоения природных ресурсов и сельского хозяйства».