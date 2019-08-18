Режим ЧС ввели в Биробиджане из-за подтопления улиц

Биробиджан, 18 августа. Режим чрезвычайной ситуации введен в Биробиджане в воскресенье из-за подтопления нескольких улиц, об этом сообщили в правительстве Еврейской автономной области.

«В Биробиджане объявлен режим ЧС в связи с ухудшением гидрологической обстановки и подтоплением дачных участков и дворовых территорий на нескольких улицах города», — сообщил представитель правительства.

Режим ЧС введен на всей территории ЕАО со 2 августа. Осадки привели к паводкам на реках, в том числе и Амуре. В правительстве добавили, что из берегов также вышли реки Икура и Бира. Уровень воды на 17 сантиметров превысил неблагоприятную для города отметку. Из-за паводка оказались подтоплены 11 дворовых территорий на улицах Кубанская, Физкультурная и Лесная.

Кроме того, из-за подтопления отменено автобусное сообщение с поселком Щукинка. В настоящий момент решается вопрос о вывозе всех желающих с затопленной территории.

Ранее сообщалось, что сложная паводковая ситуация сложилась в Октябрьском районе Приморья из-за тайфуна. Жителей Приморского края эвакуируют в пункты временного размещения из-за паводка, вызванного сильным тайфуном «Кроса». После прошедшего в Приморском крае тайфуна 17 участков дорог оказались подтоплены паводком, сообщают «Известия».