Новые часы Apple Watch будут изготовлены из титана и керамики

Калифорния, 18 августа. Часы Apple Watch пятого поколения будут иметь титановый и керамический корпус. Презентация нового умного гаджета состоится уже 10 сентября.

Часы Apple Watch Series 5 могут иметь корпус из керамики и титана. Как сообщается на портале 9to5mac, использование более качественных материалов при создании корпуса умных гаджетов увеличит их прочность.

Официальный релиз новых Apple Watch состоится уже 10 сентября. Известно, что гаджет будет иметь несколько инновационных приложений для контроля здоровья и образа жизни человека. Также появится специальная функция для отслеживания некоторых женских показателей.

Такие обновления будут доступны в новой версии iOS, которую смогут установить все владельцы умных часов. Кроме того, новый гаджет сохранит внешний вид четвертого поколения и будет доступен в двух размерах – 40 и 44 мм.

Отметим, что Apple уже использовала керамику в производстве своих гаджетов, однако титан впервые будет задействован в разработке продукции.