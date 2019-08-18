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Движение транспорта в Хельсинки ограничат на время визита Путина

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Движение транспорта в Хельсинки ограничат на время визита Путина

Хельсинки, 18 августа. Движение транспорта в столице Финляндии ограничат в среду на время визита президента России Владимира Путина, об этом сообщил главный комиссар городского полицейского управления Хельсинки Хейкки Порола.

«Из-за ограничений дорожного движения я рекомендую избегать использования частного автомобильного транспорта в центре города или, по крайней мере, резервировать достаточно времени для поездок», — говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что в среду будут полностью закрыты для посещения Рыночная площадь и остров Суоменлинна, где состоится ужин президентов России и Финляндии — Владимира Путина и Саули Ниинисте. Кроме того, будет полностью остановлено движение от аэропорта до Президентского дворца, где пройдут переговоры глав двух государств.

Кроме того, ограничения коснутся и водного пространства. Движение частных яхт и лодок будет запрещено вблизи места встречи президентов РФ и Финляндии.

Путин прибудет в Хельсинки в среду, 21 августа. Главы России и Финляндии обсудят вопросы взаимодействия в Арктике, безопасности полетов над Балтикой, а также вопросы международной повестки.

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Источник: РИА Новости
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